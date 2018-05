Neo: is dit de belangrijkste Volkswagen van de komende 10 jaar?

Door: BV

Volkswagen broedt, zo is geweten, op een offensief met elektrische auto’s. Het is een manier om boete te doen voor het dieselschandaal, maar de Duitsers trekken het kleed niet zomaar aan. Ze zien er ook nieuwe kansen in. Na de Kever en de Golf willen de Duitsers de wereld veroveren met elektrische auto’s. En dit is de eerste, wellicht legitieme, foto van het productiemodel van de in 2016 getoonde I.D. Concept. De auto die het voortouw moet nemen en wellicht de naam Neo krijgt.

Binnenkort meer nieuws

Eind 2019 hoort de Neo in de showroom te verschijnen. De Duitsers spelen het tegelijk veilig en slim. Er is een richtprijs gegeven van € 30.000, z’n vorm moet die zijn van een ruime, praktische hatchback, hij hoort (zoals wel meer elektrische auto’s) snel te zijn en er wordt gefluisterd dat de theoretische actieradius 600km zou bedragen.