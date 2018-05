Advertenties in zelfrijdende auto’s worden miljardenbusiness

Door: BV

De autosector zou niet zo zwaar inzetten op zelfrijdende auto’s als er geen geld mee te verdienen viel. Om te beginnen wil men de consument maar al te graag abonnementen of huurservices aansmeren, eerder dan ze effectief een auto te verkopen. Daarnaast denken verschillende automerken voor zelfrijdende auto’s een hoop extra geld te kunnen vragen. En alsof dat nog niet genoeg is, heb je zonder stuur in je handen natuurlijk meer tijd om nog meer centen te spenderen.

Miljarden

Marktonderzoeksbureau UBS denkt dat zelfrijdende auto’s tegen 2030 elk jaar voor minstens € 2.000 miljard (neen, géén tikfout) extra omzet kunnen zorgen. Ruim 70% daarvan zou afkomstig zijn van producten of diensten die mensen tijdens hun reistijd aankopen. En er is ook ruimte voor extra advertenties. De extra opportuniteiten voor advertenties zouden elk jaar bijna een half miljard euro kunnen opleveren. Google zou daar de grootste winnaar van zijn, zegt UBS, want het zou meer dan de helft daarvan op z’n rekening kunnen schrijven.

Niet voor het eerst

Wat de precieze waarde van de extra diensten wordt, is nog onduidelijk, maar dat het om aanzienlijke hoeveelheden kapitaal gaat, is duidelijk. UBS is immers al lang niet meer de enige die tot deze conclusie komt.