BMW is eerst: draadloos autoladen

Door: BV

Eén van de grote struikelblokken bij het gebruik van geheel of gedeeltelijke elektrische auto’s is het praktische aspect. Elke keer bij het thuiskomen weer de stekker insteken. En hem er elke keer bij het vertrek uithalen. Een draadloos laadsysteem kan dat verhelpen. BMW is de eerste fabrikant die het beschikbaar maakt, op de 530e iPerformance plug-in-hybride.

Het systeem maakt gebruik van een grondstation dat je in je garage of op je oprijlaan legt. Onderaan de auto zit een ontvanger. Al wat je moet doen is boven het grondstation parkeren en de 530e iPerformance laadt zich op 3,5 uur vol.

Momenteel kan je het grondstation alleen in Duitsland krijgen, maar Amerika, Engeland, Japan en China volgen snel.