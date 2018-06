Opel ontwikkelt viercilinder voor PSA

Door: BV

Tijdens een technologiedag in zijn ontwikkelingscentrum in Rüsselheim gaf Opel een handvol details vrij over zijn toekomstige productassortiment, naast een eerste teaser van een concept car waar voorts geen informatie bij werd gegeven.

Gezien Opel en Vauxhall nu deel uitmaken van de Group PSA, zullen de meeste toekomstige modellen gebouwd worden op het Common Modular Platform (CMP) en het Effecient Modular Platform (EMP2). Die bodemgroepen zijn erg flexibel. Ze kunnen als basis dienen voor alles van coupé’s, cabriolets tot cross-overs, zoals momenteel al het geval is bij zowel Peugeot als Citroën.

De nieuwe Opel Corsa

Die debuteert volgend jaar al en zal rijden op het CMP-platform. Het nieuwe compacte model zal in Zaragoza in Spanje worden gebouwd en daarvan staat ook en elektrische versie op het programma. Het wordt één van de vier geëlektrificeerde voertuigen die het bedrijf tegen 2020 zal lanceren.

Nieuwe viercilinder

Hoewel Opel plannen heeft om alle toekomstige modellen van elektrificatie te voorzien, zal het ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een nieuwe generatie viercilinder benzinemotoren voor groep. De automaker zei dat de nieuwe motorfamilie zal worden "geoptimaliseerd voor gebruik in combinatie met elektromotoren en zal worden gebruikt in de aandrijflijn van hybride systemen."

De motoren zullen debuteren in 2022 en ze zullen worden gebruikt door alle PSA-merken en worden aangeboden op een groot aantal verschillende markten, waaronder China, Europa en Noord-Amerika. Aangezien Opel voorheen eigendom was van General Motors, speelt het bedrijf een grote rol bij de terugkeer van PSA in Noord-Amerika. De ervaring en kennis van het bedrijf terzake is van erg groot belang.