Audi wordt SUV-merk

Door: BV

Het is geen geheim dat SUV's en cross-overs populairder zijn dan ooit tevoren. Audi ziet deze trend nog lang doorgaan. Bij de aankondiging van de verkoopcijfers van mei, maakte het bedrijf dan ook de voorspelling dat tegen 2025 meer dan de helft van de verkochte Audi’s wereldwijd een SUV zal zijn.

Klanten kopen SUV’s in recordaantallen

In de VS is het al zover. Daar is 51% van de verkochte Audi’s een SUV. Europa en China lopen nog flink achter op die cijfers. Bij ons vertegenwoordigt de hoge koetswerkvorm 33% van het verkoopvolume van het bedrijf. In China is het één procentje meer.

Audi's meest populaire SUV is de Q5. Dit jaar zijn er wereldwijd al 125.750 exemplaren van verkocht en in mei alleen al gingen er 24.700 stuks van over de toonbank, een stijging van 16 procent ten opzichte van mei een jaar eerder.

Nog meer SUV

Het geloof in de SUV blijkt duidelijk uit de toekomstige productplannen van het merk met de vier ringen. De komende jaren zal Audi naar alle verwachting de baby-SUV Q1 lanceren, terwijl de Q4 wordt genoemd als rivaal voor de Range Rover Evoque en de BMW X2. Slechts enkele dagen geleden werd de Q8 voorgesteld en volgend jaar komt de geheel elektrische Audi e-Tron Quattro (gebouwd in Brussel) op de markt. Ten minste twee andere SUV’s met nulemissie zijn bevestigd als onderdeel van een plan 2025 20 geëlektrificeerde voertuigen op de markt te brengen.