Land Rover verhuist productie Discovery, schrapt weer banen

Door: BV

Jaguar Land Rover zal meer banen schrappen in Groot-Brittanië. Het verhuist de productie van de Discovery (test hier) immers naar Slowakije. Het bedrijf denkt op die manier per auto’s ‘duizenden euro’s’ van de productiekost te kunnen schaven. Dat zij Chief Finance Officer Ken Gregor vorig jaar.

Dieselhetze

De nieuwe Range Rover en Range Rover Sport zullen wel gebouwd worden in de Engelse Solihull-fabriek, maar niettemin is banenverlies - vooral van uitzendkrachten - erg waarschijnlijk. De aankondiging komt nadat het bedrijf eerder al zei dit jaar 1.000 arbeidsplaatsen te schrappen in twee van zijn Engelse fabrieken. Oorzaak daarvan is de gekrompen vraag naar dieselmotoren - een rechtstreeks gevolg van de hogere belastingen en erg aangescherpte regelgeving.

i-Pace uit Oostenrijk

Het bedrijf, eigendom van het Indiase Tata Motors, bouwt bijna één op de drie van de 1,7 miljoen in de UK gebouwde auto’s, maar produceert zijn eerste elektrische voertuig, de I-Pace, in Oostenrijk (bij Magna).

De nieuwe fabriek van JLR in de Slowaakse stad Nitra zal tegen het einde van het jaar met de productie beginnen en heeft een capaciteit van maximaal 300.000 voertuigen. Het heeft al 1.400 mensen in dienst om naar de productiestart toe te werken.