Meer uitstel voor instapmodel Tesla Model 3

Dat Tesla zichzelf met de lancering van de kleine Model 3 flink in de problemen werkte, is inmiddels uitgebreid gedocumenteerd. Er zijn verschillende oorzaken en vanzelfsprekend wijst het automerk de vinger graag richting toeleveranciers. Instapmodel uitgesteld

Van bij het begin beloofde Tesla dat de Model 3 vanaf $ 35.000 in de catalogus zou staan. Maar voor die prijs kan je er tegenwoordig nog niet van dromen. De reden? Tesla introduceerde de Model 3 eerst met de grotere accu die de vanafprijs met zo’n $ 9.000 de hoogte in duwde. En het wordt nòg langer wachten op de instapversie, laat Tesla nu weten. Uitstel dat het merk wel eens extra zuur zou kunnen opbreken omwille van de Amerikaanse subsidieregeling.

Minder voordeel voor klanten

Hoewel er verschillen zijn van staat tot staat, kunnen de meeste Amerikanen rekenen op een voordeel van $ 7.500 bij aankoop van een Tesla. Maar na 200.000 exemplaren vind de Amerikaanse staat het welletjes en wordt het voordeel afgebouwd. Naar $ 3.750 voor de eerste zes maanden na de maand waarin het 200.000ste exemplaar is gebouwd, vervolgens 6 maanden naar $ 1.850. En dan is het ermee gedaan.

Invloed op het resultaat

In het verleden is reeds meermaals gebleken dat de overheidssubsidies een cruciale rol kunnen spelen in het aankoopgedrag van de consument. De Amerikaanse staat Georgia beëindigde bijvoorbeeld al een eigen subsidieprogramma en dat zorgde ervoor dat de verkoop van elektrische auto’s er van de ene dag op de andere decimeerde.

Tesla, dat inmiddels tegen het 200.000-voertuigen-plafond aanschurkt heeft er dus alle belang bij om z’n productievolume zo snel mogelijk op te trekken. Hoe meer het kan leveren, hoe meer klanten nog van de voordeelregeling kunnen genieten.

Boemerangeffect

Op het probleem nog net ietsje nijpender te maken, levert het plafond van de 200.000 voertuigen het perverse effect op dat nieuwe spelers op de markt kunnen genieten van een concurrentieel voordeel ten aanzien van Tesla. Een elektrische Mercedes, Volkswagen, Audi of Jaguar zal immers wél in prijs gematigd worden.