Eender welke kleur op je Insignia voor € 5900

Door: BV

Met het Opel Exclusive-programma kan je voortaan je Opel Insignia bestellen in eender welke kleur. Opel spuit hem gewoon speciaal voor jou. Behoorlijk chic voor een eerder modale middenklasser.

Marketingtruck

Opel bood al 15 speciale kleuren aan bovenop het standaardpalet van 10 kleuren. Maar dat is eerder een marketingtruck (inmiddels door vele fabrikanten toegepast) om meer geld te kunnen vragen voor wat eigenlijk kleuren zijn die tot het gewone leverprogramma horen. Je verzint een nieuwe naam, plakt ze in het foldertje op een aparte pagina et voila: meer winst.

Helemaal zoals je het wil

Nu kan je Opel echter ook vragen om een geheel eigen kleur te lakken en een verwerking specificeren. Metaal, parelmoer, met gekleurde of blanke vernis. Het volstaat om een staal, een kleurvoorbeeld of een kleurcode door te geven. In de fabriek in Rüsselsheim wordt je auto na de basislaag dan even van de normale productielijn gehaald voor z’n unieke laksessie.

De Belgische invoerder laat in een communiqué gek genoeg niet weten wat die speciale dienst moet kosten. In Duitsland kost de speciale behandeling je € 5.900.