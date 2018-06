Belgen meest gestresseerde bestuurders van Europa

Door: BV

Vijftien procent van de Belgen zit gestresseerd achter het stuur van z’n auto. Dat is het hoogste percentage van alle Europeanen. Dat blijkt uit een onderzoek van Vinci Autoroutes (uitbater van een deel van het Franse snelwegen), dat door Vias (het voormalige BIVV) verder werd verspreid.

Zuiders temperament

Belgen ervaren dubbel zo veel stress achter het stuur dan de gemiddelde Europeaan. Een toename van de filedruk wordt door de onderzoekers aangehaald, terwijl Vias ook naar ruimtelijke ordening (lintbebouwing bijvoorbeeld) wijst. Over de plejade aan verkeersremmende maatregelen zegt Vias niets.

Door de verkeersstress grijpt de Belg almaar vaker naar de claxon, zegt Vinci Autoroutes. Bijna 6 op 10 Belgen verklaarde regelmatig te claxonneren. We doen het volgens het onderzoek bijna net zo vaak als de Italianen en de Grieken.

Snelheidslimieten

De Belgen hebben volgens dezelfde enquête ook het minst respect voor snelheidslimieten. Of er een verband bestaat de met de snelheidsbeperkingen in ons land - die tot de laagste in Europa behoren - werd niet onderzocht. We halen ook iets vaker rechts in dan het gemiddelde, maar er werd niet bekeken of België misschien ook meer bestuurders heeft die onnodig links rijden. Verder mag uit de resultaten ook blijken dat we met z’n allen het niet al te nauw nemen met de alcohollimiet. Terwijl in Europa slechts 1 op 10 bestuurders toegeeft wel eens een loopje te nemen met de wettelijke beperkingen, is dat in België bijna 1 op 4.

Wat is wel goed?

Uit de studie mag blijken dat de Belg een ongedisciplineerde bestuurder is, maar we blinken wel uit in het dragen van de gordel. Dat doet bij ons bijna iedereen.