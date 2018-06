Audi en Airbus samen voor vliegende auto's

Door: BV

Over de vliegende auto wordt al bijna zo lang gefantaseerd als er auto’s zelf bestaan. Maar nu zou nieuwe technologie van dat utopische transportbeeld realiteit kunnen maken. Audi, Airbus en de Duitse overheid sloten afgelopen week een intentieverklaring om tests te beginnen met luchttaxi’s. Audi’s thuisbasis in Ingolstadt is daarvoor uitverkoren.

Handig vaag

Vliegende auto’s, hoewel ze wellicht eerder zullen lijken op grote drones, kunnen in de mobiliteit van de toekomst een grote rol spelen. Het is al eerder voorspeld - herhaaldelijk zelfs. Maar voor het geval het dit keer wél uitkomt, zijn de grote industriële groepen er in elk geval als de kippen bij. Audi zette eerder dit jaar zijn eerste serieuze stap in de wereld van de vliegende auto, toen het op de Autosalon van Genève het concept Pop.Up Next presenteerde, ontworpen met de hulp van Italdesign en Airbus. Die bestond uit een cabine die kon losgemaakt worden van een compacte EV en door een grote quadcopter de lucht in kon worden getild.

Ingolstadt is nu wel uitgeroepen tot testregio voor luchttaxi’s, maar voor het overige blijft de verklaring erg vaag. Wanneer praktijktests aanvangen en met welke producten dat zou moeten zijn, wordt nergens vermeld.