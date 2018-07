Waar zijn de plug-ins van Mercedes gebleven?

Door: BV

Mercedes stopt met het produceren van plug-in-hybrides. Die zijn er al van de C-, E- en S-Klasse en de GLE. Een lange carrière hebben ze evenwel niet gekregen. Er is nochtans geen sprake van een strategiewijziging bij het merk met de Ster. De productiecapaciteit is eenvoudigweg nodig voor de Mercedes EQ. Die zal gevoed worden door een 13,5kWh lithium-nikkel-kobaltbatterij. En daarvan moet de productie op peil gebracht worden.