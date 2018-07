Tesla-klokkenluider start GoFundMe-campagne voor advocatenkosten

Door: BV

De ontslagen Tesla-medewerker die door Elon Musk wordt beschuldigd van sabotage en het stelen van bedrijfsgeheimen, heeft zich tot GoFundMe gewend om de verwachte juridische kosten te betalen.

Liegt Tesla?

Martin Tripp werkte als procestechnicus bij Tesla's Gigafactory. Volgens Tesla heeft hij de software van het bedrijf gehackt, zou hij gevoelige gegevens hebben verzameld en zelfs sabotage hebben verricht. Tripp van zijn kant beweert dat hij een klokkenluider is die Tesla wil ontmaskeren. Volgens hem installeerde Tesla bewust beschadigde batterijen in nieuwe Model 3-voertuigen, liegt het bedrijf over de productiecijfers en zou het enorme hoeveelheden afval (waarvan veel gevaarlijk) genereren en verkeerd behandelen.

Tesla portretteert Trip als een werknemer die overstuur is omdat hij naast een promotie greep. Tripp zegt dan weer dat het verhaal van Musk en de zijnen een poging tot karaktermoord is, gebaseerd op verzonnen feiten.

GoFundMe

Op zijn GoFundMe-pagina tracht Tripp $ 500.000 op te halen. Die moet dienen om advocaten voor zijn verdediging te betalen, een tegenprocedure op te starten en eventueel noodzakelijke reiskosten te vergoeden. Op het ogenblik van de publicatie had de pagina al meer dan 40 donaties voor een bedrag van iets meer dan $ 7.000.