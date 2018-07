Weer meer auto’s verkocht in juni

Door: BV

Afgelopen maand werden in ons land 56.211 nieuwe wagens op kenteken gezet. Dat zijn er net geen 2% meer dan een jaar eerder, in juni 2017. Met 331.369 nieuw ingeschreven auto’s sinds januari, doet de markt het 2,8% beter dan afgelopen jaar.

De top 5 van juni 2018

Het was andermaal Volkswagen dat zich naar de top van de tabel wist te werken de voorbije maand. Invoerder D’Ieteren wist niet minder dan 6347 auto’s van dat merk uit te laten leveren. Renault neemt de tweede stek voor z’n rekening met 5325 exemplaren. Premiummerken vinden we op stek 3 en 5. Het zijn respectievelijk BMW (4286) en Audi 3688). Ertussen zit, om de top vijf rond te maken, Peugeot dat het cijfer 4137 achter z’n naam heeft staan. De ganse top 38 hebben we zoals steeds op onze Facebook-pagina gezet en je vond ze ook op Twitter.

Bestel- en vrachtwagens

Nu het eerste semester afgerond is, maakt de sector tevens de balans voor de vrachtvoertuigen. In de categorie tot 16 ton MTM wordt een stijging van 5,7% opgetekend. De toename is ook substantieel voor de voertuigen boven 16 ton MTM. Daar gaat het aantal 4,5% in de plus.

Scooters en motorfietsen

Vakorganisatie Febiac dankt de weergoden (of de opwarming?) voor het goede resultaat bij de gemotoriseerde tweewielers. De motorfietsen gingen 7,9% hoger.