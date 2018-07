Volvo lanceert nieuw merk: M

Door: BV

Volvo lanceert vandaag een nieuw merk: M. Maar temper meteen uw verwachtingen. Het gaat niet om een nieuwe autolijn, een sublabel voor performante modellen of één of ander luxelabel dat een eigen naar verdient. M staat voor de mobiliteitsdiensten van Volvo. Het is, cru gesteld, een app.

In de lente van volgend jaar wil Volvo, dat er met de aankondiging vroeg bij is (zie de nakende beursgang van het bedrijf), de dienst lanceren. Eerst in Zweden en de VS. De app wil de relatie met de klanten kunnen personaliseren. Die klant zal wel moeten verdragen dat de app een hoop gegevens over de voorkeuren, gewoonten en behoeften van de gebruikers verzameld. Iets wat ze bij Volvo natuurlijk zien als een voordeel.

Zonder tussenpersonen

Mobiliteit ondergaat volgens Volvo een fundamentele verandering. En daarbij hoort ook een nieuwe, rechtstreekse relatie met de klant. Tegen 2025 wil Volvo zonder tussenpersonen (lees: dealers en garages) minstens 5 miljoen klanten bedienen.

De app zal alle mobiliteitsdiensten van Volvo bevatten. Want als het van de visionairen in de autosector afhangt, dan kopen we binnenkort geen auto meer, maar betalen we louter nog voor het gebruik ervan. Hetzij in een abonnementsformule (nog het meest vergelijkbaar met het huren van een auto op lange termijn), hetzij in een autodeelapplicatie.

Met M wil Volvo verder evolueren van een conventionele autofabrikant naar een direct-naar-consument dienstverlener. In het hoofdkantoor in het Zweedse Stockholm wordt al rustig getest met de applicatie. Dit najaar hoopt het bedrijf een testversie van de app klaar te hebben, slechts maanden voor de lancering van het definitieve product.