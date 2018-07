Nissan bekent vervalsing uitlaatemissies

Door: BV

Nissan geeft in een verklaring toe dat het tests op uitlaatemissies voor zijn voertuigen die in heel Japan zijn gebouwd, heeft vervalst. In een verklaring zegt het bedrijf dat het deze ontdekte bij zijn laatste inspectieproces in september 2017. Die audit was trouwens al gelast door de Japanse overheden, na eerdere wantoestanden.

Fraude op grote schaal

De testomgevingen die werden gebruikt voor de analyse van emissies en brandstofverbruik in de meeste Japanse fabrieken van Nissan waren niet comform de vereisten, zo stelt de fabrikant zelf. Daardoor waren de rapporten voorzien van foutieve gegevens. Ten minste 19 modellen waren het voorwerp van deze bedrieglijke praktijken. Nissan stelde inmiddels een advocatenkantoor aan om een intern onderzoek te leiden, wellicht in de hoop dat de Japanse overheid zelf niet tot verdere maatregelen overgaat.

Twee keer dezelfde steen

In oktober van vorig jaar moest Nissan al eens toegeven dat het tientallen jaren lang fraudeerde met de eindcontroles van z’n producten. Dat leidde toen tot een terugroepactie van 1,2 miljoen voertuigen op de thuismarkt en zelfs tot een productiestop van enkele modellen. Nu moet Nissan andermaal toegeven dat het, ondanks die eerdere bekentenis, nog veel meer sjoemelde.

Eerder liep het op een soortgelijke manier ook al fout bij Mitsubishi (lees hier hoe Mitsubishi precies fraudeerde) en moest Toyota-dochter Subaru ook al het hoofd buigen.