Wie wil een Nissan van een miljoen?

Nissan heeft samen met Italdesign deze GT-R50 ontwikkeld. De 50 staat voor de halve eeuw dat de GT-R lijn jong is, maar het speciale zit ‘m in het unieke koetswerk en de specifieke interieuraankleding. Op het Goodwood Festival of Speed debuteert het model.

Niet louter concept

Inmiddels is duidelijk dat de vertimmerde Nissan niet alleen voor de show hoeft te dienen, maar dat er ook naar klanten gezocht wordt. Die zullen meer dan € 900.000 veil moeten hebben, voor een auto die oorspronkelijk ongeveer een tiende van dat budget vergde.

Krijgt het project groen licht, dan zal het om hooguit 50 exemplaren gaan, elk gemaakt op maat van de klant. Die wordt naar verluidt vooral in het Midden-Oosten gezocht. Wie anders wil een miljoen uitgeven aan een Nissan met goudaccenten?

Ook sneller

De stijlaanpassing wordt bijgestaan door flink wat aanpassingen aan de motor. De biturbo V6 krijgt grotere turbo’s van de GT3 racer, een sterkere krukas, zuigers, drijfstangen en lagers, andere brandstofinjectoren en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dat allemaal om iets meer dan 700pk en 780Nm te kunnen leveren.