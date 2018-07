Tesla bouwt Chinese fabriek voor half miljoen auto’s per jaar

Door: BV

Al maar dan een jaar was Tesla in onderhandeling met de overheden in Shanghai over de oprichting van een nieuwe fabriek voor het merk. En nu heeft Musk het licht op groen gekregen. Tesla mag op het grondgebied van de Volksrepubliek een productievestiging neerpoten.

Tesla (en zowat elke andere autoconstructeur) ziet China als een enorm exploitatiegebied. De levensstandaard stijgt er zienderogen en elk jaar zijn er meer Chinezen die zich een auto kunnen permitteren. Maar het land biedt ook vele uitdagingen. Er wordt de jongste tijd opvallend weinig gemord over mensenrechten, vrijheid van meningsuiting of politieke repressie. En als het op intellectuele eigendomsrechten aankomt, lijken de bedrijven zich neer te leggen bij flagrante diefstal als ze ook maar een klein stukje van de taart kunnen krijgen. Dat is de jongste tijd echter wat moeilijker geworden. De Amerikaanse president Donald Trump verhoogde immers de importtarieven voor een hele reeks buitenlandse producten. En daarop reageerde China door onder meer een importheffing van 40% te heffen op uit de VS geïmporteerde voertuigen. Lokaal produceren is een manier om aan die belasting te ontsnappen.

Meer productievestigingen van Tesla

Tesla kijkt om ook nog een fabriek op ons Oude Continent te openen. In de voetsporen van Harley Davidson, dat zich op die manier in turbulente economische tijden verzekerde van een competitieve toegang tot de Europese markt. Maar China komt eerst.

De nieuwe ‘megafabriek’, Musk gebruikt graag superlatieven, zal in staat zijn om 500.000 auto’s per jaar te produceren. Welke modellen dat zullen zijn, laat hij in het midden, maar de huidige Tesla Model 3 en de toekomstige compacte SUV Model Y zijn de grootste kanshebbers.