Knettergekke Aston Martin Cygnet met V8

Door: BV

De Aston Martin Cygnet is een veredelde Toyota iQ. Eentje die flopte. Al jaren uit productie. Maar dat weerhield Aston er niet van er alsnog een dikke V8 in te lepelen. Die van de Vantage.

De ultieme stadsauto?

Die Cygnet is niet veel groter dan de doos waar zo’n motor in past. Er waren dan ook flinke aanpassingen nodig om de 4,7l achtcilinder erin te passen én voldoende plaats over te houden voor twee zetels, pedalen en een dashboard. De breedte moest wel aangepast worden - dat zie je. En daarom zit ook een deel van de aandrijflijn en een aangepaste ophanging in het zicht. Een rolkooi zorgt voor meer veiligheid, maar ook voor stevigheid. Naar verluidt klapt de donor-Toyota gewoon samen wanneer de V8 z’n geweld op het chassis los laat.

Hoe snel?!

Daarover gesproken - de Cygnet heeft nu 436pk. Flink wat meer dan de 97 paardjes die het origineel moesten voortslepen. Volgens Aston Martin moet de stadsrakker nu in staat zijn een top van 272km/u te halen. De auto werd gebouwd in opdracht van een klant, door het merk zelf. Aston Martin laat zich dus probleemloos verleiden tot gekke fratsen.