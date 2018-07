Tour de France trofee van Skoda Design

Door: BV

15 jaar lang al sponsort Skoda de Tour de France. Dat betekent dat je in het kielzog van de renners een hoop auto’s van het merk ziet opduiken. Dat in de kijker rijden is immers waar het de Tsjechische autobouwer om te doen is. Maar de designafdeling van het bedrijf hoeft zich niet alleen bezig te houden met de bestickering van die dingen. Daar wordt ook de trofee voor de eindoverwinning ontworpen.

Tsjechisch kubisme

Kubisme is volgens Skoda de inspiratiebron achter het design van enkele recente modellen. En daar om wordt het ook aangehaald wanneer de jongste trofee, een glazen kelk, wordt beschreven. Op zondag 29 juli, na de traditionele doortocht op de Champs-Elysées, wordt hij in de handen van de aanvoerder van het puntenklassement gestoken.