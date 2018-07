Fiat splitst onderdelenfabrikant Magneti Marelli af

Door: BV

Fiat Chrysler Automobiles is gestart met de afsplitsing van onderdelenfabrikant Magneti Marelli. Een document waarin de plannen voor de opsplitsing van beide bedrijven wordt beschreven, kon door Reuters worden ingekeken.

Meer centen

Het plan is van de hand van FCA-topman Sergio Marchionne. Het doel: meer centen binnenrijven. Door Magneti Marelli als onafhankelijk bedrijf naar de beurs te brengen, hoopt FCA nog eens lang de kassa te kunnen passeren. Net zoals bij een eerdere spin-off van Ferrari.

Waarde

De waarde van Magneti Marelli, waartoe ook Robotics-specialist Comau en metaalgietbedijf Teksid horen, wordt volgens analisten geschat tussen € 3,6 miljard en € 5 miljard. De nieuwe entiteit, die MM Srl heet, zal ook 14 andere holdings omvatten, met bedrijven op bijna alle continenten.

De nieuwe structuur

Via een gensoverschrijdende fusie wil FCA Magneti Marelli onderbrengen in een holding die om belastingredenen in Nederland zal worden gevestigd. De beursgang is voorzien op de beurs van Milaan, maar daarvoor heeft het bedrijf nog geen specifieke timing gecommuniceerd.