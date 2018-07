Bugatti Chiron krijgt glasdak

Door: BV

Voor minder dan anderhalf miljoen moet je niet beginnen aan de meer dan 400km/u snelle 1.500pk sterke Bugatti Chiron. Maar dat betekent niet dat je dan écht alles hebt. Een glazen dak kon je bijvoorbeeld niet krijgen. En dat is de laatste tijd toch echt ‘in’ (hoewel het veel nadelen heeft). Maar Bugatti pas daar nu een mouw aan.

Sky view

Voor de prijs van een goed uitgeruste middenklasser kan je nu ook Sky View krijgen. Dat zijn twee glazen panelen, één boven elke zetel, die bevestigd zijn in het dak van de hypercar. Elk paneel bestaat uit vier lagen, is UV-bestendig, voldoende stijf om integriteit van de auto te bewaren en getint om de zon niet al te zwaar in je nek te laten branden. Een zonnescherm heeft de Bugatti echter niet. Maar je krijgt door de optie wel ruim 2cm extra hoofdruimte.