Uber trekt stekker uit zelfrijdende vrachtwagenunit

Door: BV

Rittenservice Uber pompt niet alleen miljarden in zelfrijdende auto’s. Het bedrijf heeft ook een afdeling die gericht is op de ontwikkeling van een zelfrijdende vrachtwagen. Of liever - had. De Amerikanen trekken er de stekker uit.

Vol controverse

De vrachtwagenafdeling van Uber ontstond toen het bedrijf bijna twee jaar geleden Otto kocht voor $ 680 miljoen. Dat zorgde voor controverse, want concurrent Waymo (van Google) claimde dat Otto-oprichter en voormalig Google-ingenieur Anthony Levandowski bedrijfsgeheimen had gestolen en ze naar Uber bracht toen Otto werd gekocht.

Mikken op auto’s

De rittendienst verklaart nog steeds te geloven in zelfrijdende auto’s en vrachtwagens. Het wil echter voorrang geven aan personenvervoer. De ontwikkeling van autonome voertuigtechnologie loopt er echter niet van leien dakje. Na een fataal ongeluk besliste Uber om testen op de openbare weg drastisch in te perken.