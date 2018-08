Tesla verliest minder in Q2

Door: BV

Tesla maakte vrijdag z’n resultaten van het tweede kwartaal bekend. Daarin verloor het bedrijf $ 740 miljoen. Daarmee presteert het bedrijf min of meer in lijn met wat sommige analisten verwachten. Thomson Reuters voorspelde bijvoorbeeld een verliest van $ 2,92 per aandeel, maar kreeg $ 3,06, terwijl het rekening hield met een inkomen voor het bedrijf van $ 3,92 miljard, maar $ 4 miljard kreeg.

Aandeel veert op

De markt reageerde positief, niet alleen op de resultaten van de Amerikaanse fabrikant van elektrische voertuigen, maar ook op verontschuldigingen van topman Elon Musk voor bedenkelijk gedrag de afgelopen tijd. In de uren na de bekendmaking noteerde het aandeel bijna 12% hoger.

Vanaf nu winstgevend

Musk, die het hoge woord niet schuwt, herhaalde de doelstelling om vanaf het derde kwartaal van dit jaar winstgevend te zijn en voegde eraan toe dat het de bedoeling was dat vanaf heden elk kwartaal met zwarte cijfers werd afgesloten. Tijdens het vijftienjarige bestaan van het bedrijf, sloot het slechts 2 kwartalen af met positieve cijfers. Die waren overigens niet te danken aan de verkoop van auto’s, maar aan het inkomen dat werd verkregen uit de handel in emissierechten. De jongste tijd stapelde Tesla dan weer de recordverliezen op.

Meer produceren, minder uitgeven

Het afgelopen kwartaal presteerde Tesla het om voor het eerst meer dan 5.000 Model 3 per week te bouwen. Een prestatie die het sindsdien kon herhalen, zegt Musk. Tegen het einde van dit jaar moet de fabriek elke week 10.000 exemplaren van het model leveren. Een afslanking van het personeelsbestand zorgde tegelijk voor een reductie van de kosten.