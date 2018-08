Jubileumeditie Gumball Rally van start

Door: BV

Vandaag start de 20ste editie van de beroemde en tegelijk controversiële Gumball Rally. 140 deelnemers, die elk € 65.000 veil hadden voor een plaatsje in het deelnemersveld, doen vijf landen en twee continenten aan.

Londen - Tokio

De start gebeurt vandaag in Londen, waarna de kleurrijke karavaan naar het Franse Chantilly trekt. Een rit van 425km, met inbegrip van de overtocht naar het Europese vasteland. Vervolgens gaat het in een marathonrit van 964km naar Milaan, en dan 215km naar Bologna. En dan… wordt er gevlogen.

Het tweede luik van de Gumball 3000 wordt dit jaar immers in Japan verreden. De groep landt in Osaka en doet vervolgens op weg de finish in Tokio Kyoto, Nanao en Mount Fuji aan. Er zijn echter deelnemers die tussen beide continenten van auto wisselen en er zijn er die louter het Europese, dan wel het Aziatische deel zullen afleggen.

The Hoff, en mooie auto's

Het deelnemersveld omvat bekende namen als David Hasselhoff (die fan is), Major Lazer en Cypress Hill. Wie het om de auto’s te doen is, kan zich verlekkeren op de gebruikelijke parade exclusieve Ferrari’s, Porsches en Lamborghini’s, maar ook aan een DeLorean, een Ferrari 288 GTO of een originele Mercedes 300 SL.