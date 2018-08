Gespot: nieuwe BMW 8 is al in het land

Door: BV

BMW produceert de opvolger van de 6-Reeks sinds vorige maand. De introductie van de 8-Reeks is pas voor november. En toch is het eerste exemplaar inmiddels in het land. Een alerte lezer spotte deze M850 in de haven van Antwerpen.

V8 met 530pk

De M850i xDrive Coupé heeft een 530pk en 750Nm achtcilinder turbomotor onder de kap. 4,4l groot is die. BMW maakt ook een drieliter zes-in-lijn. Die lust nu nog alleen diesel. Daaruit puren de Duitsers 320pk en 680Nm. Beiden hebben standaard vierwielaandrijving. Meer details over de 8-Reeks ontdek je hier.

Het ingeschreven exemplaar in de Antwerpse haven is ongetwijfeld een exemplaar uit de eerste préserie. Het ligt voor de hand dat dit exemplaar ingezet zal worden bij de eerste kennismaking. Voor klanten, dan wel voor de pers. Daar start BMW in de loop van september mee.