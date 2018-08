Ferrari maakt € 70.000 winst op elke verkochte auto

Door: BV

Hoeveel een auto écht kost om te produceren, is een goed bewaard geheim in een sector die nochtans behoorlijk wat moeite heeft om de boekjes gesloten te houden. Een Duits onderzoek legt nu echter bloot hoe groot de marge op elke verkochte auto is. De cijfers zijn gebaseerd op de resultaten van de eerste 6 maanden van dit jaar.

Ferrari aan kop

En wat blijkt? Ferrari maakt net geen € 70.000 winst per verkocht voertuig. Daarmee voert het met grote voorsprong de lijst van automerken met de grootste marges aan. Porsche bevindt zich met € 17.000 (hetzelfde als vorig jaar) per auto ook zeldzame hoogte, zij het op een aanzienlijke afstand van de Italiaanse sportwagenbouwer. BMW, Mercedes en Audi verdienen gemiddeld zo’n € 3.000 per auto. Volvo klampt aan, Maserati doet het met € 5.000 per stuk nog iets beter.

Spelen in het luxesegment biedt echter geen garanties op riante marges. Tesla verliest bijvoorbeeld € 11.000 op elke geleverde auto. Bentley zelfs € 17.000. Jaguar Land-Rover ziet z’n cash wel aangroeien, maar met slechts € 800 per auto.

Eenvoudige som

Het Duitse onderzoek deed niet veel meer dan de bedrijfsresultaten delen door het aantal geproduceerde auto’s. In het geval van Bentley wordt dat resultaat ernstig beïnvloedt door een aantal ontwikkelingsprogramma’s voor toekomstige producten. Want die zijn ook allemaal meegenomen. Dat betekent echter ook dat Ferrari z’n recordwinsten per auto realiseert, na alle uitgaven, zoals de toch prijzige deelname aan het F1-circus.