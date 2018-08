Verkoop Maserati stuikt ineen

Door: BV

Fiat Chrysler maakte geen al te goede beurt bij de publicatie van de jongste resultaten. De nieuwe baas, Mike Manley, is echter van mening dat de omzetgroei en winstgevendheid van het bedrijf hersteld kunnen worden.

China slabakt

De leveringen tijdens het tweede kwartaal daalden met zo maar even 41% in vergelijking met dezelfde periode in 2017. De belangrijkste reden voor de daling was een enorme terugval van 69% in de Chinese verkoop. Elders daalden de leveringen ook. -22% in Noord-Amerika en -23% in het Midden-Oosten, Afrika en Europa. Het is dus vooral China waar de Italianen mee in de maag zitten. Wijzigingen aan de importregels worden daarvoor met de vinger gewezen.

In de eerste helft van 2018 heeft Maserati 17.200 voertuigen over de hele wereld verkocht. Over dezelfde periode van afgelopen jaar waren dat er nog 25.100.

Fabriek stil

Vanwege de verminderde vraag heeft Maserati overtollige voorraden en sluit het deze maand gedurende drie weken zijn fabriek in Mirafiori bij Turijn, waar de Levante wordt gebouwd. Dat is niet voor het eerst.