Magna Steyr kan niet genoeg auto's bouwen

Door: BV

Het Oostenrijkse Steyr is een divisie van de Canadese onderdelengigant Magna. Het bedrijf heeft één autofabriek in het Oostenrijkse Graz. Die bouwt al decennia lang vooral nichemodellen voor andere automerken. Net zoals bijvoorbeeld Karmann, Matra en Pininfarina ooit deden.

Capaciteit volledig benut



De sector heeft barre tijden achter de rug, maar in recente tijden gaat het Magna Steyr weer voor de wind. Inmiddels produceert het bedrijf de BMW 5-Reeks, Jaguar I-Pace, Jaguar E-Pace en de Mercedes G-Klasse. Daar komt binnenkort nog de nieuwe BMW Z4 bij. De Oostenrijkers ontwikkelen ook nog eens een elektrische architectuur voor het Chinese BAIC Motor Corp.

Nooit voorheen bouwde Steyr zo veel voertuigen. De productiefaciliteit zal in 2018 wellicht zo’n 200.000 auto’s bouwen. Maar met zo veel projecten, is dat misschien niet genoeg.

Amerikaanse fabriek

In een interview met Automotive News, gaf Magna te kennen ook een Amerikaanse fabriek te overwegen. Het bedrijf specialiseert zich in auto’s met lagere productievolumes, maar het kan ook snel extra capaciteit ter beschikking stellen wanneer een model onverwacht goed presteert. Volgens Magna-baas Don Walker, zal de capaciteit van de Oostenrijkse fabriek binnenkort in elk geval niet meer volstaan. Het bekijkt verschillende mogelijkheden om de productie op te drijven.