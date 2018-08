GT X Experimental: het nieuwe Opel

Door: BV

Opel heeft het doek getrokken van de GT X Experimental. Een studiemodel dat de stijltaal voor de volgende generatie modellen van het merk definieert. Of daarvoor op z’n minst een proefbalonnetje oplaat.

Het nieuwe Opel

De GT X Experimental is het officiële startsein van het 'nieuwe' Opel onder de vleugels van het Franse PSA. Als onderdeel van een strategische toekomstplan dat Pace! is gedoopt en afgelopen najaar werd gepresenteerd. Toen al werd bekend dat elke Opel vanaf 2024 verkrijgbaar moet zijn met een elektrische aangedreven aandrijflijn, naast de klassieke motoren.

Net niet autonoom

De 4 meter lange GT X Experimental beschikt alvast over een 50kWh sterke, elektrische aandrijflijn. Inductieladen behoort tot de mogelijkheden, maar geheel autonoom rijden kan de auto niet. Opel geeft hiervoor als reden op dat 'innovaties bereikbaar moeten zijn voor het grote publiek, en dan zijn autonome rijfuncties op niveau 3 voorlopig afdoende'. Oftewel, de GT X kan wel zelfstandig rijden, maar een bestuurder moet kunnen ingrijpen wanneer noodzakelijk. En neem zelfs dat maar met een korreltje zout.

SUV krijgt voorrang

Zoals gezegd hint het lijnenspel van de GT X naar het design van de volgende generatie Corsa, Astra en Insignia. Enigszins opvallend wel, want de nu gepresenteerde studie doet enorm denken aan een 'opgeblazen' crossover-variant van Opel GT Concept. En die studie – in de geest van de GT van weleer – werd twee jaar geleden al naar voren geschoven, maar tot wasdom kwam het nog niet. Iets dat vrijwel zeker te maken heeft met het feit dat compacte sportauto's veel minder populair zijn dan compacte SUV's.

Stijltermen om te onthouden

Stijlkenmerken die je in het bijzonder moet onthouden zijn de twee frontlijnen van de GT X die elkaar kruisen bij het merkembleem. Die ga je vrijwel zeker later terugzien. Voor dit designkenmerk is zelfs een speciale term bedacht: Opel-kompas. Deze komt het eerder al eens aangehaalde Opel Vizor vergezellen, waarmee het merk verwijst naar al high-tech aan boord van de nieuwe Opels.

Het zogenoemde Pure Panel in het blikveld van de bestuurder is zo'n onderdeel van Opel Vizor. Maar ook de LED-signatuur en het grote glazen dakpaneel. 'Stuk voor stuk zaken die je in de loop van het volgende decennium concreets gaat terugzien', aldus het merk.