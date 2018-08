Dyson stap dichter bij elektrische auto

Door: BV

Ja, het bedrijf dat vooral bekend is omwille van het maken van stofzuigers, komt met een elektrische auto op de markt. Aan dat project wordt al sinds 2015 in het grootste geheim gewerkt. Sinds september van vorig jaar zijn er bij de producent van elektrische huishoudapparaten meer dan 400 arbeiders full time aan de EV aan het werk. En er wordt nog naar 300 extra personeelsleden gezocht. Er verdween al ruim € 2 miljard in het project.

Digital Motor

Het bedrijf zal werken met eigen ontwikkelde elektromotoren. Daarvoor wil Dyson de naam ‘Digital Motor’ gebruiken. Het deed dat al voor z’n huishoudapparaten, en het vroeg nu ook merkrechten aan voor gebruik in de autosector.

Dure grap

De eerste elektrische auto van Dyson wordt wellicht een dure grap. Het merk geeft aan dat het een premium-positionering nastreeft en dat de productie niet meer dan 10.000 exemplaren zal omvatten. Bovendien wil het bedrijf z’n auto’s, gebaseerd op een eigen ontwikkeld chassis, uitrusting met solide state-batterijtechnologie. Arriveert de Dyson EV in 2019 zoals gepland, dan is het wellicht het eerste elektrische voertuig op de markt dat dergelijke batterijen gebruikt.

Als alles goed gaat met hun eerste model, zegt Dyson dat het twee meer betaalbare EV's gaat produceren.