Mercedes-AMG Vision EQ Silver Arrow Concept

Door: BV

Over elkaar heen vallen ze, op de Monterey Car Week, op het mondaine Pebble Beach aan de Californische westkust. Autoconstructeurs die wat te vertellen hebben. BMW, Audi, Infiniti, Bugatti, Ford… iedereen wil aandacht van het vermogende, autominnende publiek.

Sneller dan in 1937?

Mercedes, dat naar de lancering van z’n merk voor elektrische auto’s EQ toewerkt, stelt er een elektrische éénzitter voor. Een futuristische interpretatie van de legendarische W125 ‘Silver Arrow’. Een auto waar Mercedes in 1937 een snelheidsrecord op de openbare weg vestigde. Eentje dat nog steeds standhoudt (verhaal hier). Het is ook slecht nieuws voor Infiniti, dat er ook een rijdende sigaar voorstelt, en die ziet er nu maar heel povertjes uit.

De 5,3m lange éénzitter, wordt aangedreven door een stel elektrische motoren die samen 750pk opwekken. Een 80kWh accuset moet in staat zijn om de concept car 400km ver te stuwen.

Traditionele materialen en spitstechnologie

Het koetswerk is helemaal uit carbon opgetrokken. Het omvat een opvallende uitschuifbare achtervleugel, een verticale vin achter de bestuurder en halve spatborden. In de minimalistische cabine omvat de materiaalkeuze gepolijst aluminium, walnoot en zadelleder. Het digitale display kent alle gebruikelijke kunstjes, aangevuld met een virtuele racefunctie, waarbij je op circuit tegen een virtuele tegenstanden kan rijden. Uit luidsprekers kan dan weer het geluid komen van een F1-auto of een AMG V8.