Bizarre, unieke Ferrari te koop

Door: BV

Deze eigenaardige creatie is een Ferrari 330 GT 2+2 uit 1965. Niet met het fabriekskoetswerk, zoals je wellicht al raadde, maar met een koets die door Alfredo Vignale werd gebouwd in opdracht van de zoon van de Amerikaanse Ferrari-importeur Luigi Chinetti.

Klaar in 1968

In 1968 was de auto klaar en werd hij tentoongesteld op het Autosalon van Turijn. Hij deelt aan de buitenzijde vrijwel niets meer met de originele 330 GT. De V12 met drie dubbele Weber-carburatoren die 300pk opwekt en via een handbediende vijfbak de achterwielen bedient, werd niet gewijzigd. Het was meteen de laatste Ferrari die door Vignale werd herwerkt (een ander voorbeeld hier). De man verongelukte het jaar erop.

Deze auto was ooit in het bezit van Jay Kay, aka Jamiroquai. In recente tijden is hij gerestaureerd en wijzigde hij enkele keren van eigenaar. In december verandert hij nog eens van eigenaar onder de hamer van RM Sotheby’s.