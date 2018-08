Ferrari 488 Pista Spider is los

Door: BV

We hadden natuurlijk al een Ferrari 488 Pista. En nu is de extremere variant van de 488 GTB er ook met een wegklapbare hardtop.

Net als de 488 Pista Coupe, zit onder de kap een brutale 3,9l V8 met twee turbo’s die 711pk en 770Nm trekkracht oplevert. Goed voor een honderdprint in amper 2,85 seconden. Net zo snel als de versie met vast dak. 8 tellen na stilstand rij je er al 200km/u mee. Dat is 4 tienden langzamer dan met de eerder gelanceerde gesloten variant. De dakconstructie levert hem immers een meergewicht van 90kg (voor 1.377kg in het totaal) op. De top bedraagt 340km/u.

Agressief uiterlijk

We overlopen nog even de opvallendste kenmerken van de Pista. Bovenop de specifieke 20-duimers rust een koets die aerodynamisch fors aangepakt werd. Merk onder meer een front met een grotere splitter en een grote doorstroomopening op de motorkap op. Er is ook een andere achterklep, een carbon diffuser en er zijn specifieke, dubbele uitlaatpijpen. Een prijs voor de Pista Spider is er nog niet.