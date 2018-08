Ferrari 250 GTO breekt alle records

Door: BV

Er wordt links en rechts nogal wat geschreven over een dipje in de oldtimermarkt. Vooral als het om niet al te exclusieve modellen gaat. Want deze Ferrari 250 GTO met chassisnummer 3413 bewees afgelopen weekend op Pebble Beach, dat er voor de begeerlijke toppers nog steeds flink wat centen neergeteld worden. Sterker nog - hij werd afgehamerd op $ 48,2 miljoen. Wellicht niet de duurste GTO die ooit verkocht werd, maar in elk geval wel de duurste auto die ooit geveild werd.

Recordprijs

Veilinghuis RM Sotheby’s had het model al erg hoog ingeschat. Er werd gemikt op $ 45 miljoen. En dat terwijl het veilingrecord voor een 250 GTO tot dan op $ 38 miljoen stond. Het eerste bod was al meteen een indrukwekkende $ 35 miljoen. Toen was al duidelijk dat een nieuw record gevestigd zou worden.

Scaglietti

Deze specifieke Ferrari 250 GTO is de derde uit de productierun van 36 stuks, heeft een indrukwekkende racegeschiedenis en is voorzien van een koetswerk van Scaglietti. Z’n huidige eigenaar kocht de auto in het jaar 2000 voor $ 7 miljoen. En al die tijd werd de auto regelmatig gebruikt voor evenementen.