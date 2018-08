Hoe veel is een gecrashte Porsche 959 waard? Spoiler: véél

Door: BV

Eén van de meest opmerkelijke veilingen afgelopen weekend op de Monterey Car Week, was deze Porsche 959 Komfort. Eén van slechts 294 geproduceerde exemplaren en met niet eens 6.000km op de teller. In normale omstandigheden is die ongeveer een miljoen waard. Maar het waren geen normale omstandigheden.



Trailer-queen

Een hoop exclusieve auto’s wordt bijna nooit van stal gehaald. Omdat kilometers op de teller wel eens slecht zouden kunnen zijn voor de investering. Ze worden dus altijd in een aanhanger gestoken, naar evenementen gereden, tentoongesteld en weer in hun cocon terug naar de goed bewaakte en vaak geklimatiseerde stalplaats teruggereden. Echte liefhebbers halen er hun neus voor op.

Bovendien, zo bewijst deze 959, loopt het niet altijd goed. De exclusieve Duitsers werd immers in een gesloten aanhanger vervoerd, toen die besloot van de trekhaak te springen. Een boom bracht hem tot stilstand. Dat leverde aanzienlijke schade op. Aan de aanhanger en ook aan z'n kostbare vracht. Motorkap, grille, bumper, de onderliggende structuur, maar ook - ten minste - de ophanging van één wiel moet grondig herbouwd worden. Gelukkig zit de motor achteraan en lijkt de aandrijflijn grotendeels intact te zijn.

Geen koopje, of toch?

Ongevalvrij zal nooit meer bij de verkoop van dit exemplaar vermeld worden. Dan was er misschien toch beter wat meer mee gereden. Veilinghuis Mecum Auctions schatte de verkoopprijs niettemin tussen $ 450.000 en $ 550.000. En hij ging heel precies $ 467.000. De nieuw eigenaar is ongetwijfeld van mening dat de herstelkost lager zal zijn dan de uiteindelijke waarde van de auto. Maar onderdelen van exotische Porsches zijn duur.