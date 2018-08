Toyota Auris wordt weer Corolla

Door: BV

In 2006 publiceerden we op auto55.be het nieuws dat de Toyota Corolla in Europa werd afgelost door de Auris (link naar 2007 - pixels!). De Japanse fabrikant wilde de Europese markt immers bedienen met een specifiek model. Heel even werd gehoopt dat er een wat spannender product aan zat te komen, maar de Auris bleek net zo saai als het model dat hij verving. Nu, twee generaties later, hangt Toyota de naam weer aan de haak. Z’n opvolger heet weer gewoon Corolla.

Eenheidsworst

Toyota vervangt in het C-segment drie platformen door één en dezelfde architectuur. Dat is de Toyota New Global Architecture. Die bodemplaat dient ook al voor de Toyota Prius en de Toyota C-HR (test hier).

Op het Autosalon van Parijs beleven de Corolla Touring Sports en de hatchback hun wereldpremière, allebei in de hybride versie. Eigenlijk hebben we de hatchback al afgelopen maart in Genève gezien, maar toen hing er nog gewoon Auris op. Alsof de Japanners niet goed weten wat ze aan het doen zijn. Naast de ‘geroemde kwaliteit’ en veiligheid belooft het merk ook extra gevoelswaarde, karakter, verfijning en rijdynamiek. Net als bij de introductie van de Auris 12 jaar geleden en elke facelift en modelwissel sindsdien. Begin 2019 lanceert het bedrijf de nieuwe generatie Corolla’s.