Lexus RC Coupé scherper, niet sneller

Door: BV

Het is vier jaar geleden dat Lexus de RC voorstelde. Tijd dus voor en facelift, met subtiele verschillen.

Stofzuigersmoel

Lexus weet maar al te goed dat heel wat mensen die opzichtige ‘spindle’-grille niet kunnen verteren. Die hebben pech, want de smoel wordt nog altijd gedomineerd door dat naar het asfalt happende gat. Maar de losstaande boemerangvormige dagrijlichten zitten voortaan wel in de lichtunits. Daardoor landt hij toch iets rustiger op het netvlies. Tussen de hertekende voor- en achterbumper veranderde er niets, maar in de staart zitten ook nieuwe lichtblokken.

Ergonomisch niet beter

De materiaalkeuze van het dashboard werd herzien en enkele bedieningselementen werden anders gegroepeerd. Of het voldoende is om mee te kunnen met andere premium-merken valt nog te bezien. Lexus hinkt op dat vlak al geruime tijd achterop. En dan heb je grondiger ingrepen nodig dan een nieuw analoog dashboardklokje.

Geen krachtpatser

Een nieuwe sturing van stuurbekrachtiging en hybride aandrijflijn moeten samen met nieuwe schokdempers en stijvere ophangingsbussen zorgen voor een verbeterd weggedrag. Maar de RC 300h, je enige keuze, blijft kampen met een groot verschil tussen uitstraling en prestaties. Voor de aandrijving tekent immers een 2,5l viercilinder met elektromotor. Lexus schijnt nog altijd niet te weten hoeveel trekkracht het systeem opwekt, maar in elk geval blijft het vermogen beperkt tot 223pk.