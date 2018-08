Skoda komt met eigen Golf

Door: BV

Skoda zakt, in tegenstelling tot een groot aantal automerken, wél af naar het Autosalon van Parijs begin oktober. Daar staat een wereldprimeur, de Vision RS. Een concept car die bewijst dat Skoda met een volwaardige hatchback voor het C-segment komt.

Moeilijk C-segment

Het is op zich vreemd dat Skoda nooit in de voetsporen van de Golf is getreden. Volkswagen, Seat en Skoda schaduwen elkaar in zowat alles, met producten die onderhuids identiek zijn. De eerste twee hebben met de Golf en de Leon al vele jaren een hatchback voor het C-segment. Skoda van haar kant, heeft zich daar nooit volop mee gemoeid. Een Octavia gebruikt weliswaar dezelfde basis, maar heeft een ander ruimte-aanbod. En met de Rapid heeft het bedrijf geprobeerd om tegen de onderzijde van dat marktdeel aan te schurken. Zonder al te veel succes.

Volgende Golf

Deze eerste twee designschetsen tonen dat Skoda nu toch overstag gaat. Er zullen aan de concept car natuurlijk nog een hoop sportieve RS-prullaria hangen, maar wat eronder zit is veel belangwekkender: een vijfdeurs met een lengte van 4,36m, breedte van 1,81m en hoogte van 1,43m. Cijfers die in elke richting nét iets meer zijn dan de Golf en Leon van nu, maar die wel eens de beste blik tot op heden zouden kunnen werpen op de afmetingen van de volgende generaties. De wielbasis laat 2,65m opmeten. Laat dat nu exact zijn wat voor de Golf VIII op de rol staat.