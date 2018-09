Volkswagen Golf

Ja, het is voorspelbaar. Al decennia lang is de Golf een publiekslieveling en afgelopen zomer was dat niet minder. Alleen al in augustus leverde VW er meer dan 39.000 van uit. Het model begint stilaan aan de herfst van z’n carrière, maar z’n populariteit is niet tandende. Integendeel. VW verkocht er meer van dan in 2017.

1