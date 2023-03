8 jaar files door werken aan viaduct Vilvoorde

Door: BV

Het viaduct van Vilvoorde op de Brusselse grote ring is toe aan een grondige renovatie. Het 1,7km lange bouwwerk werd in 1978 in gebruik genomen en moet nu helemaal onder handen genomen worden. De werken starten in augustus en zullen naar verwachting acht jaar in beslag nemen. Tot het voorjaar van 2027 zal er telkens over drie versmalde rijstroken gereden worden en vervolgens zal er vier jaar lang slechts verkeer mogelijk zijn over telkens één brughelft. De verwachting is dat de nu al chronische ernstige verkeershinder er bijna een decennium lang zal toenomen.

Waarom duren de werken zo lang?

De verbeteringswerken zullen uiteindelijk dubbel zo lang in beslag nemen als de ganse bouw van de brug. Daarmee werd immers in 1974 gestart en in 1977 ging het eerste verkeer er over de buitenring. Een jaar later was ook de andere richting klaar.

Hoe onnoemelijk lang de werken zullen duren illustreren ook deze cijfers: de complete bouw van de Kennedytunnel nam vijf jaar in beslag (tussen 1964 en 1969). De bouw van de grootste Nederlandse stormvloedkering, die natuurlijk meer is dan alleen maar een stuk weg omdat ze ook een beweegbare dam omvat, nam tien jaar in beslag. Maar die is met een lengte van 9km ook vijf keer zo lang als het viaduct. De volledige bouw van de Hooverdam, gestart in 1931, duurde hooguit vijf jaar. Het viaduct van Millau, in centraal Frankrijk heeft de hoogste brugpeiler ter wereld met een hoogte van 343 meter. De brug is 2,5 kilometer lang. De bouw ervan nam drie jaar en twee maanden in beslag.