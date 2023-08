Ongepaste besparingen: wegmarkeringen worden steeds slechter

Door: RVDB

Het is je wellicht ook al opgevallen: de kwaliteit van de wegmarkeringen in België is vaak slecht. En het wordt er niet beter op, want mobiliteitsorganisatie Touring noteert jaar na jaar meer klachten.

Touring kreeg vorig jaar 542 meldingen binnen over slechte wegmarkeringen, 8 procent meer dan het jaar ervoor. Een kwalijke trend die zich doorzet, want in de eerste zes maanden van 2023 waren er ook al 334 meldingen. Terwijl lokale besturen vrolijk blijven investeren in overbodige zones 30 en 50, verzaken ze aan hun verplichting om de wegen en markeringen in de goede staat te houden.

Verkeerde methode

Touring vermoedt dat veel steden en gemeenten besparen op het onderhoud van de wegen en dus ook op het verversen van de belijning op die wegen. Een andere reden is volgens Touring dat de markeringen niet worden hersteld na werken. Afhankelijk van de verkeersdrukte, is de verf op bepaalde wegen of punten sneller aan vervanging toe. Vaak gebruiken overheden ook simpelweg een slechte manier om te markeren, namelijk witte klinkers. Dat is volgens Touring geen goede oplossing. “De kleur slijt misschien niet, maar deze stenen worden nog veel sneller zwart en dus minder zichtbaar dan gewone verf.”

Gevaren

Slechte wegmarkeringen brengen de verkeersveiligheid in gevaar. “Bij regen of in het donker zijn fietspaden, zebrapaden of doorlopende middenlijnen soms zo goed als onzichtbaar en dat kan een risico inhouden, vooral voor fietsers en voetgangers.” Zulke situaties kunnen leiden tot juridische onzekerheid. “Bij een half afgesleten zebrapad ontstaat er een conflictsituatie over de voorrang, met alle juridische gevolgen van dien wanneer er een ongeval gebeurt. Duidelijk leesbare oversteekplaatsen vermijden dat de voetgangers kriskras de straat moeten oversteken en dat de gemotoriseerde weggebruiker kan anticiperen”, aldus Touring.

Veel overtredingen

Ook opvallend: jaarlijks (behalve in coronajaren) worden ongeveer 60.000 bekeuringen uitgedeeld voor overtredingen op wegmarkeringen. “We kunnen ons de vraag stellen of bestuurders niet onbewust in de val lopen omdat ze een wegmarkering niet hebben gezien. De omgekeerde wereld”, stelt Touring. Automobilisten worden dus ook financieel benadeeld door de ongepaste besparingen op wegmarkeringen.