BMW slacht modellen af

Door: BV

De afgelopen jaren zijn er heel wat automerken en -modellen bijgekomen. Een gevolg van het door Europa uitgestippelde pad naar een complete elektrificatie. Dat trekt niet alleen nieuwe merken aan. Heel wat bestaande automerken ontwikkelen immers specifieke elektrische modellen. Of die meteen een meerwaarde bieden, is voer voor discussie. Het zijn vooral SUVs die de massa moeten bekoren. Om de noodzakelijke centen voor ontwikkeling vrij te maken sneuvelen almaar meer nichemodellen. Vooral bij de merken die nog wat van speciale producten in portfolio hadden.

Mercedes deed het voor

Bij Mercedes werd bijvoorbeeld een ware slachtpartij onder nichemodellen aangericht. De AMG GT Roadster, SLK en S-Klasse Cabriolet en -Coupé verdwenen. En de cabrio’s van de C- en E-Klasse werden samengevoegd tot één model. En nu lijkt BMW ook aan een sanering te beginnen die nichemodellen de kop zal kosten.

Geen opvolger voor BMW Z4, 8-Reeks, Rolls-Royce Ghost

De huidige BMW Z4 krijgt in elk geval geen opvolger meer. Dat betekent ook dat Toyota, als het nog een nieuwe Supra wil bouwen, op zoek moet gaan naar een nieuwe partner. Er worden ook grote vraagtekens geplaatst boven de 8-Serie Coupé en Cabriolet. De Gran Coupé-variant zou naar verluidt wél behouden blijven.

Zelfs bij Rolls-Royce moet in het gamma gesneden worden. De Rolls-Royce Ghost blijkt toch te goedkoop te zijn. In Beieren zien ze hun Britse luxedochter liever exclusieve creaties op maat bouwen. Het gaatje dat de Ghost achterlaat, zou moeten opgevuld worden door een 7-Reeks die door Alpina onder handen is genomen. Want daar ligt volgens BMW de toekomst voor Alpina: het moet een label worden zoals Maybach bij Mercedes.