Vernieuwde Porsche Panamera bewijst: einde nutteloze functies nog niet in zicht

Door: BV

Wie een auto bekijkt als louter een toestel om zich mee te verplaatsen, stelde zich bij het zien van een nieuwe auto wellicht al eens de vraag: ‘wat is daar het nut van?’. Op vlak van rijeigenschappen leveren automerken steeds vaker eenheidsmeuk af. Het gros van de nieuwe auto’s voelt hetzelfde aan. En eigenlijk zien ze er ook erg gelijkaardig uit.

Steeds meer eenheidsworst met nutteloze functies

Om zich toch nog een beetje te onderscheiden, grijpen de marketingjongens - die bij voorkeur zijn weggekaapt bij een modemerk of uit de technologiesector - steeds vaker naar weinig nuttige snufjes. De lijst is inmiddels schier eindeloos. Een ‘opstartanimatie’ voor de lichten, bijvoorbeeld. Dat is misschien leuk, maar eigenlijk dient het niet vooral om de aandacht af te leiden van dingen die er écht toe doen?

Porsche Panamera met facelift

De Porsche Panamera werd een beetje opgefrist. Belangrijkste wapenfeit: z’n interieur lijkt meer op dat van de elektrische Taycan. Da’s al een beetje een probleem, want het binnenruim van de Taycan wordt vaak bekritiseerd - vooral omwille van z’n kwaliteit. Maar de Duitsers zullen er wellicht weer wat meer aan verdienen.

Actieve ophanging geeft ‘sportief’ merk ultiem comfort

Een nieuw snufje moet de aandacht daarvan afleiden. De Panamera heeft een nieuwe actieve ophanging. Die profiteert van het feit dat de Panamera (als plug-in-hybride) nu een 400V-elektrisch systeem aan boord heeft. Dat levert voldoende stroom om de positie van elk wiel hydraulisch aan te kunnen passen in een mum van tijd. Het échte voordeel daarvan is dat de nieuwe Panamera op slechte wegen uitzonderlijk comfortabel kan zijn. Een demonstratie toont alvast aan dat de vernieuwde Berline het vermogen heeft om oneffenheden abnormaal goed te absorberen. De prestaties doen denken aan die van het oleo-pneumatische veersysteem dat Citroën in de jaren vijftig van vorige eeuw introduceerde - zij het zonder het zwalperige bochtengedrag dat daarbij hoorde. Of het systeem daarom een perfecte match is voor het ‘sportieve’ merk van Volkswagen is een open vraag. Maar het migreert straks ook naar de topmodellen van andere merken. Reken in eerste instantie op toepassingen bij Bentley en Audi.

Tot zover het goede nieuws. Want bij het systeem hoort ook weer een app. Die zorgt ervoor dat de Panamera de bewegingen van een smartphone volgt. Die app heeft natuurlijk geen echt praktisch nut - die dient louter om de ophanging mee te demonstreren. En wordt het systeem toch weer gedegradeerd tot de zoveelste prul die nieuwe auto’s beter kwijt dan rijk zijn.