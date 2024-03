Vleermuizendoos ultiem wapen tegen verkeerscamera’s?

Door: BV

Zowat overal in Europa heeft de bevolking de buik vol van de wildgroei aan camera’s en regeltjes. Tenminste, zo lijkt het. De schier eindeloze stroom camera’s wie worden geïnstalleerd in de strijd tegen verkeersonveiligheid (snelheid) en vervuiling (lage-emissiezones) worden steeds vaker gesaboteerd. In Frankrijk zorgde de gele-hesjes-beweging eerder al voor een vanadalismegolf. In Italië wordt sabotage met een slijpschijf door een deel van de bevolking op gejuich onthaald. En ook Engeland kent een beweging waarbij steeds vaker camera’s gesaboteerd worden. Een nieuwe methode daarin is opmerkelijk vernuftig.

Vleermuizen zijn beschermd

Camera’s voor de Londense lage-emissiezone worden de jongste tijd gesaboteerd door er een vleermuiskastje over te hangen. Dat stelt de overheid voor een dilemma. Nest- en huisplaatsen voor vleermuizen zijn er immers bij wet beschermd. Het is verboden om ze verstoren of te vernietigen. De wetgeving aldaar zegt zelfs expliciet dat dat ook het geval is wanneer ze niet in gebruik zijn. Om één en ander nog wat duidelijker in de verf te zetten, is er in tenminste één geval gebruik gemaakt van een vleermuiskast van de National Trust. Dat is een Angelsaksische organisatie zich inzet voor het behoud van “plaatsen van historisch belang of natuurlijke schoonheid” en is een monument in Engeland. De organisatie beheert ongeveer een miljoen historische objecten en ruim 200 sites. Ze waakt over ongeveer alles van zeldzame servies tot ecologisch belangrijke standen.

Steeds meer sympathie voor protestbeweging

De technici die worden opgeroepen om de camera’s te herstellen riskeren nu in theorie gestraft te worden. Vanzelfsprekend is er bij lokale overheden weinig zin om ze effectief te vervolgen, maar net als in ons land, kunnen burgers ook onafhankelijk klacht indienen. Ook in Engeland is er steeds meer sympathie voor de protestbeweging en de herhaaldelijke aanhoudende sabotage door ‘vigilantes’ die stellen dat de camera’s weinig meer zijn dan een controle- en belastingsysteem voor normale burgers. Een BBC-presentator complimenteerde de anonieme saboteur in dit geval zelfs met zijn fantasierijke oplossing.