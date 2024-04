Hip, maar levensgevaarlijk? Duitse Automobielfederatie waarschuwt voor verzonken handgrepen

Door: BV

Steeds meer merken doen het: hun auto’s voorzien van een deurgreep die in het koetswerk verdwijnt. Maar volgens de Duitse Automobielfederatie ADAC is dat helemaal geen goed idee. Bij een ongeval kunnen ze het verschil maken tussen leven en dood.

Aerodynamisch en hip: de handgrepen die in het koetswerk verdwijnen

Deurgrepen die automatisch in het koetswerk verdwijnen zijn hip. Automerken vinden ze leuk, omdat het klanten de indruk geeft dat ze een hoogtechnologisch product kopen. Het helpt ook bij de aerodynamica, al kan je je afvragen hoeveel verschil dat eigenlijk kan uitmaken. Als je weet dat veel automerken zelfs twijfelen aan het rendement van camera’s in de plaats van de (grote) buitenspiegels…

Met fatale afloop

Tesla was één van de pioniers met verzonken deurgrepen. Inmiddels volgden tal van automerken. Onder meer bij BMW, Mercedes, Jaguar en Land-Rover worden ze veelvuldig toegepast. Soms kan je ze handmatig uitklappen, maar in de meeste gevallen gebeurt dat alleen door een elektromotor. Da’s vervelend wanneer dat niet werkt - en dat valt wel eens voor als je tevredenheidsonderzoeken als van J.D. Power mag geloven. Maar volgens ADAC is er meer aan de hand: de handgrepen kunnen het hulpdiensten bij een ongeval moeilijk maken om toegang tot de auto te krijgen. Er zijn voorbeelden bekend van ongelukken die inzittenden fataal werden, terwijl ze bij normaal functionerende handgrepen gewoon gered zouden zijn.

Zoek op voorhand noodvoorzieningen op

Het probleem lijkt vooral te bestaan wanneer een (zwaar) ongeval de stroomvoorziening van de auto onderbreekt. Het valt voor dat hulpdiensten na een ongeval de deur niet kunnen openen. Daar komt bij dat van nogal wat moderne auto’s het glas (gelamineerd, geluidswerend of zelfs dubbel glas) steeds moeilijker te breken valt. Sommige van die deuren maken overigens zelfs voor bediening van binnenuit gebruik van een elektrische bediening. De Duitsers van ADAC raden gebruikers van zo’n auto dan ook aan om zich te verdiepen in de noodontgrendelingsopties (zoals een verborgen hendel). Die procedures zijn in de handleiding van de auto te vinden, maar die op het moment van een noodsituatie opzoeken is natuurlijk niet evident.