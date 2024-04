Cijfers: China melkt Europese consument voor al wat hij waard is

Door: BV

Afgelopen week vond in China het Autosalon van Peking plaats. Een jaarlijkse hoogmis die niet alleen wordt opgevoerd voor de plaatselijke markt. De boodschap is er inmiddels één voor de hele wereld. Ze is niet mis te verstaan: de Chinezen willen de wereld veroveren. Vooral wanneer het op elektrische auto’s aankomt. Maar ze volgen niet de verwachte strategie. Het échte plan is veel snoder.

Bijna wekelijks wordt de lijst Chinese merken die op de Europese markt actief zijn, langer. En wie er de websites van napluist, zal alvast tot één conclusie komen: die spotgoedkope Chinese auto bestaat eigenlijk niet. Chinese auto’s zijn hoger ‘beterkoop’. Net iets goedkoper dan hun Europese concurrenten dus. Een bewuste strategie, concludeert persagentschap Reuters. Dat vergeleek de prijs van specifieke modellen op thuismarkt China met die elders ter wereld. “Chinese automerken willen vooral zoveel mogelijk winst maken en slaan daarom de prijs van hun auto’s in Europa fors op”.

Tot 179 procent duurder in Europa

“ Europa wordt leeggemolken en heeft het spel al verloren ”

Reuters haalt bijvoorbeeld de tarieven van autogigant BYD aan. Het becijferde dat de Atto 3 tussen 81 en zo maar eventjes 179 procent duurder was dan in China. De BYD Dolphin kost tussen 39 en 178 procent meer. Voor de Seal is het 30 tot 136 procent. In ons land kost de Dolphin bijvoorbeeld 29.240 euro. In China is dat 15.440 euro. En dat terwijl Tesla voor de Model 3 in Europa ‘slechts’ 37 procent meer vraagt.

Europa heeft het spel al verloren

De enorme marges van de Chinese autobouwers hebben volgens Reuters verschillende gevolgen. Om te beginnen concludeert het dat betaalbare mobiliteit voor de klant geen prioriteit is. Het illustreert ook de macht van China. Omdat het de productieketen controleert, heeft het zo’n grote marges dat het Europese concurrentie eigenlijk altijd de baas zal kunnen. En om precies dezelfde reden, twijfelt het agentschap ook aan de effectiviteit van eventuele importheffingen. De Chinezen zijn van plan grof te verdienen aan Europa. Fiscale voordelen en subsidies zetten die situatie in nog harder licht: centen van je belastingbrief naar de winstrekening van Chinese EV-fabrikanten. Cru gesteld: Europa wordt leeggemolken en heeft het spel al verloren. Het doet allemaal denken aan de situatie met de zonnepanelen. China speelde daar de Europese bedrijven van het veld. Iets waar de beleidsmakers duidelijk geen lessen uit hebben getrokken.