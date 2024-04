Wat kost onderhoud eigenlijk? ‘Bij dit merk ben je op 10 jaar het bedrag van een kleine auto kwijt’

Door: BV

Een aankoop of financiering is maar het begin van het kostenplaatje dat aan een auto hangt. Je moet ‘m achteraf natuurlijk ook nog inschrijven, wegentaks betalen, verzekeren en… onderhouden. Die onderhoudskosten in kaart brengen of vergelijken is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De meeste automerken communiceren er niet openlijk over. Bovendien is één en ander afhankelijk van de betrouwbaarheid van de producten, de voorschriften van de fabrikant en de tarieven die de dealers hanteren.

Premium is duurder

Een kluwen dus dat Consumer Reports voor de Amerikaanse markt ontrafelde, maar waar ook voor onze contreien een paar relevante conclusies uit te trekken vallen. Dat is niet het feit dat Amerikaanse automerken in regel goedkoop zijn in onderhoud. Da’s wel waar, maar je hebt er niks aan want ze zijn in Europa niet of nauwelijks te koop. En omgekeerd ontbreken cruciale Europese volumemerken. Maar dat premium automerken wat meer financiële inspanning vragen, is een observatie die je perfect naar het Europese theater kan vertalen.

Goedkoop in onderhoud is maar het halve verhaal

“ Sommige merken zijn goedkoop in onderhoud, maar duur bij schade ”

Consumer Reports zet trouwens een paar belangrijke kanttekeningen bij de cijfers. Zo drukken de onderzoekers erop dat het louter om onderhoudswerkzaamheden gaat. Wat herstellingen bij eventuele schade kosten, is niet in rekening genomen. Dat is belangrijk want van enkele merken die goed scoren op vlak van onderhoudskosten, is bekend dat herstellingen uitgesproken duur zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval voor Tesla. Nog over Tesla: daar geeft Consumer Reports ook aan dat het geen rekening hield met kosten aan de batterij. Die zijn buiten beschouwing gelaten.

Tesla verdient wat speciale aandacht, want dat merk scoort uitstekend wanneer het op reguliere onderhoudskosten aankomt. Sterker: 10 jaar met een Tesla rijden kost ongeveer zoveel als vijf jaar met een Porsche. De andere Duitse premiummerken zitten overigens ook in de duurdere categorie. Tijdens de eerste vijf jaar zijn ze niet zoveel prijziger dan gemiddeld. Volgens ingewijden is dat omdat ze onderhoud tijdens de eerste jaren kunstmatig minimaliseren in functie van de leasingmarkt. Het gelag betaal je achteraf.

Dit zijn de duurste automerken om te onderhouden

De twee absolute uitschieters zijn Porsche en Land Rover. Daarbij neigt de onderhoudskost de eerste vijf jaar al naar 4.000 euro, terwijl er de vijf opeenvolgende jaren gemiddeld nog eens 2.000 euro per jaar bijkomt. Land Rover spant de absolute kroon: met dit merk rijden kost je op 10 jaar tijd alleen aan onderhoud zoveel als een kleine auto.