Wat je moet weten over Chery - het nieuwe Chinese automerk voor de Belgische markt

Door: BV

Aan nieuwe Chinese automerken heeft de Europese consument geen gebrek. De automarkt is in verandering. Enkele van de Chinese veroveraars zullen wellicht vaste voet aan grond krijgen. Velen zullen - zoals bijvoorbeeld Ora inmiddels al deed - weer verdwijnen. Dit is alvast wat je van Chery moet weten.

Chery exporteert elk jaar een miljoen auto's

Op vlak van ambities is het merk geen uitzondering op het hierboven omschreven scenario. Het is wél één van de grootste spelers - zoals bijvoorbeeld Geely en BYD dat ook zijn. In vergelijking met Europese automerken is het een jonge speler - pas opgericht in 1997. Het groeide wel explosief. In 2023 verkocht Chery Group in China 1.881.316 auto’s. Dat was spectaculair meer dan in 2022. Op één jaar werd een stijging van 52,6 procent gerealiseerd.

Daarbovenop exporteert het ook al heel wat auto’s naar het buitenland. De groep is, onder verschillende merknamen, actief in meer dan 80 landen en regio’s. Vorig jaar voerde het daar 937.148 voertuigen naar uit. In 2022 was dat nog de helft. Het bedrijf zegt dat het nu wereldwijd 13 miljoen gebruikers kent.

Twee nieuwe merken voor België: Omoda en Jaecoo

In ons land arriveert Chery met twee merken. Het eerste is Omoda. Een crossover voor de middenklasse (Omoda 5) bijt de spits af. Het is een model voor de middenklasse, dat zowel met een benzinemotor als met elektrische aandrijving leverbaar moet zijn vanaf de zomer. Het tweede merk is Jaecoo. Dat streeft een premium positionering na. ’High end’ is de terminologie die merk gebruikt. Ook daar is het een SUV die straks de aanval aanvoert. In september moet hij verkrijgbaar zijn.

Tegen eind 2024 wil Chery in ons land wel 30 verdelers aanstellen. Of dat ook zal lukken is nog een open vraag. De gekende verdeler Pagnotta in Limburg was alleszins de eerste om een overeenkomst te tekenen.