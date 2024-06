Je gelooft nooit wat Europa nu weer verboden heeft

Door: BV

Er lijkt bij momenten geen maat te staan op de regelneverij van Europa. Als het om auto’s gaat mandateerde het bijvoorbeeld een systeem dat bij elke snelheidsoverschrijding alarm moet slaan. Een systeem dat voor nogal wat controverse zorgt omdat het uiteraard irritant is (dat is de bedoeling) maar… niet eens juist moet zijn.

Straks zijn 30 nieuwe veiligheidssystemen verplicht

Een bloemlezing uit enkele van de andere, minder bekende regels waaraan nieuwe auto’s moeten voldoen: ze moeten minstens 56 decibel geluid produceren, maar mogen niet luider zijn dan 75 decibel. Ze moeten hun reële verbruik doorseinen naar Europa. Wanneer er iets scheelt aan een systeem dat de uitstoot beïnvloedt, mogen ze niet meer starten - ook niet wanneer ze dat nog perfect zouden kunnen. Ze moeten straks een signaal geven als hun bestuurder wegkijkt van de weg.

Helpt dat wel, al die snufjes?

Milieu en veiligheid zijn de geliefkoosde redenen om steeds meer regels op te leggen. Daarbij lijkt het voldoende te zijn dat er een theoretisch voordeel is. Ze maken auto’s weliswaar ingewikkelder, gevoeliger, vervelender en duurder, maar of al die extra beperkingen in de praktijk echt verschil uitmaken, wordt niet geëvalueerd. Hier is een concreet voorbeeld: het snufje dat alarm slaat bij snelheidsoverschrijding - Intelligent Speed Assist - wordt inmiddels al twee jaar op nieuwe auto’s ingebouwd. Dat betekent dat er in Europa al miljoenen auto’s rijden waarop dat systeem zit. Europa beweert dat dat systeem alleen al voor een daling van 20 procent van de verkeersslachtoffers zou zorgen. Vervelende conclusie: vorig jaar daalde het aantal verkeersslachtoffers in Europa net als in 2022 met slechts één procent. Ter vergelijking: tussen 2017 en 2019 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse daling 12 procent (cijfers: Europese commissie). Het effect laat zich dus niet meten, eerder het tegendeel.

Nummerplaat niet in het midden = onveilig?

“of extra beperkingen in de praktijk echt verschil uitmaken, wordt niet geëvalueerd” Europa verzon in het kader van een aangescherpte verkeersveiligheid nog maar eens een nieuwe verplichting: nummerplaten moeten nu in het midden van de auto hangen. Voor bestaande auto’s verandert er niks, maar vanaf nu mogen automerken geen auto’s meer op de markt brengen waarvan de nummerplaat niet in het midden hangt. Een nummerplaat die niet centraal gemonteerd is, zou onveiliger zijn. Op wat Europa zich daarvoor baseert, is onduidelijk. Auto55.be zocht maar vond géén enkel onderzoek, statistiek of zelfs nog maar cijfer waaruit een relatie zou blijken tussen verkeersslachtoffers en de positie van de nummerplaat. De situatie doet een beetje denken aan de verplichting om vooraan een reflecterende nummerplaat aan te brengen. In ons land in 2022 verplicht door de regering Verhofstadt (OpenVLD). Een reflecterende nummerplaat zou de zichtbaarheid verhogen en veiliger zijn, maar uiteindelijk bleek het vooral handig om het aantal snelheid- en flitscontroles uit te voeren. De talrijke trajectcontroles kijken bijvoorbeeld naar de voorste nummerplaat.

Er zijn niet veel automerken die hun auto’s voorzien van een niet centraal opgestelde nummerplaat. Je ziet het wat vaker bij exotische modellen die een grote centrale grille hebben om hun honger naar koellucht te stillen. En ook bij sommige terreinwagens valt het voor, onder meer omdat ze soms centraal een voorziening hebben voor bijvoorbeeld een winch. En dan is er Alfa Romeo, dat graag de nummerplaat monteert aan de zijkant van de voorbumper, maar dat vanaf de nieuwe compacte crossover Junior precies omwille van deze nieuwe regelgeving niet meer mag doen.