Bugatti’s ook na 2035 gewoon op benzine, desnoods geleverd met tankstation

Door: BV

Bugatti is formeel: ook na 2035 zullen hun supersportwagens gewoon op benzine lopen. En als je nergens brandstof kan krijgen, dan zal het merk voor klanten eigen tankstations bouwen.

In 2021 werd de Kroatische nicheconstructeur van elektrische supersportwagen Rimac de baas bij Bugatti. De twee bedrijven werden ongebracht in een nieuwe joint-venture (45% VW - 55% Rimac) en de Mate Rimac, de baas en oprichter van het gelijknamige merk, werd tot topman gebombardeerd. Het doel: Bugatti voorbereiden op een elektrische toekomst. Daar had Rimac onder meer met de bloedsnelle Nevera immers de juiste know-how voor in huis.

V16 ook na 2035 in Bugatti

Voor de volgende Bugatti wordt nog de laatste hand gelegd aan een compleet nieuwe V16-motor. “Die motor gaan we ook na 2035 blijven gebruiken” zegt Mate Rimac daar nu over. Want Bugatti zal ook na 2035 gewoon verbrandingsmotoren blijven bouwen. Tegen het Britse AutoExpress zie de man dat “grote nieuwsmedia graag koppen dat auto’s met verbrandingsmotoren vanaf 2035 worden verbannen, maar als je de tekst nauwkeurig leest, dan staat dat nergens”. Zoals Auto55.be al meermaal aanhaalde, staat alleen CO2-neutraliteit voorop. Bij Bugatti klinkt het intussen dat “we kunnen ze ook na 2035 nog bouwen, maar er zijn misschien wat strafmaatregelen.”

E-Fuels als benzine

Concreet wil het zeggen dat Bugatti’s wellicht zullen moeten rijden op zogeheten e-fuels. Dat zijn synthetische brandstoffen die bij verbranding alleen de CO2-opwekken die er bij productie in opgenomen is. CO-neutraal dus. Die brandstoffen zijn nog controversieel. Tegenstanders beweren dat ze nooit in voldoende grote volumes gemaakt kunnen worden om een grote rol te spelen. Of dat ze te duur zullen zijn. Maar wie zich een Bugatti kan permitteren en bijvoorbeeld meer dan 10.000 euro kan uitgeven aan een bandensetje, ligt wellicht niet wakker van een hoge literprijs. “En als je ze nergens kan krijgen, dan bouwen we voor de klant toch gewoon een tankstation”, klinkt het daar.

Met de aankondiging sluit Bugatti zich aan bij een hele reeks automerken die hun scherpe elektrische ambities van de afgelopen jaren nuanceren nu blijkt dat de consumenten maar lauw reageren op een verplichte elektrificatie.